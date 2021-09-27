استشهد 5 فلسطينيين على الأقل خلال عمليات توغل نفذتها قوات الاحتلال الاسرائيلي في القدس والضفة الغربية، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية امس، فيما دعت الفصائل الفلسطينية إلى تصعيد عمليات المقاومة لمواجهة الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة.



وقالت الوزارة في بيان إن شابين استشهدا في جنين وثلاثة في شمال القدس برصاص قوات الاحتلال.



من جهتها، دعت فصائل فلسطينية إلى تصعيد المقاومة الفلسطينية ضد الاحتلال الاسرائيلي، وقال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) فوزي برهوم في تصريح صحافي إن «عملية استشهاد الشبان الخمسة في الضفة والقدس تؤكد أن المقاومة الفلسطينية ما زالت مستمرة».



ودعا برهوم إلى «توسيع رقعة الاشتباكات المسلحة ومواصلة النضال ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في جميع خطوط التماس ومداخل المستوطنات دفاعا عن حقوق الشعب الفلسطيني». وحمل سلطات الاحتلال النتائج المترتبة على انتهاكات حق الشعب الفلسطيني ومقدساته.



بدورها، قالت حركة الجهاد الاسلامي في بيان صحافي إن «هذه الجرائم التي تستهدف المقاومة المتصاعدة في الضفة لن تفلح في النيل أو الحد من العمل الفدائي بل إن التفاف الجماهير حول المقاومة سيزداد».



وأكدت الحركة أن «صمود الشعب الفلسطيني يتكامل ويتعاضد ومعركة الأسرى التي تمضي في يومها الـ21 على التوالي قد شرعت أبواب انتفاضة الحرية ويزيدها الشهداء عنفوانا وقوة».



ودعا عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر في تصريح صحافي إلى اعتبار يوم الجمعة المقبل يوم «وفاء وغضب للشهداء» يتصاعد فيه الاشتباك المفتوح مع المستوطنين وعلى طول خطوط التماس.