أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق مذكرات توقيف بحق ثلاثة أشخاص، بينهم نائب سابق، شاركوا في مؤتمر أثار جدلا واسعا في البلاد دعا للتطبيع مع إسرائيل.



وجاء في بيان نشره الموقع الرسمي للمجلس امس أن «محكمة تحقيق الكرخ الأولى وبناء على معلومات مقدمة من مستشارية الأمن القومي أصدرت مذكرة قبض بحق المدعو وسام الحردان إثر الدور الذي قام به في الدعوة إلى التطبيع مع اسرائيل ومذكرة قبض بحق المدعو مثال الالوسي والموظفة في وزارة الثقافة سحر كريم الطائي عن الجريمة نفسها».



كما ستتخذ اجراءات قانونية بحق بقية المشاركين حال معرفة اسمائهم الكاملة، وفقا للبيان.



وكان أكثر من 300 عراقي بمن فيهم شيوخ عشائر دعوا إلى التطبيع بين العراق وإسرائيل، في أول نداء من نوعه أطلق خلال مؤتمر رعته منظمة أميركية عقد في إقليم كردستان.



وأثارت هذه الدعوة إدانات رسمية وتنديدات من أحزاب سياسية وتيارات دينية.



وأعربت الحكومة والرئاسة وأطراف سياسية رفضها للمؤتمر الذي نظمه «مركز اتصالات السلام» ومقره نيويورك وتناول قضية التطبيع بين إسرائيل والدول العربية والتقارب بين المجتمعات المدنية.



من جهة اخرى، دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، امس، العراقيين للمسارعة في استحصال بطاقة الناخب.



وأضاف الكاظمي في تغريدة عبر تويتر أن «من يريد الإصلاح والتغيير للأفضل، عليه العمل على المشاركة الواسعة في الانتخابات».



في موازاة ذلك، أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، استمرار توزيع بطاقات الناخبين حتى الخامس من اكتوبر المقبل.