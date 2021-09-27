أعلن الديوان الملكي الأردني دخول الملك عبدالله الثاني وعقيلته الملكة رانيا في الحجر المنزلي الاحترازي لمدة خمسة أيام بعد إصابة نجلهما ولي العهد الأمير الحسين بڤيروس كورونا.

وقال البيان الذي نقلته وكالة الانباء الاردنية «بترا» «يعلن الديوان الملكي الهاشمي أنه بعد إجراء صاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد المعظم، الفحص الروتيني المعتمد حسب التعليمات الصحية المتبعة في الديوان الملكي الهاشمي، أظهرت النتيجة إصابته بڤيروس كورونا».

وظهرت على سمو الأمير الحسين، الذي كان قد تلقى اللقاح ضد ڤيروس كورونا، أعراض خفيفة وهو بصحة جيدة جدا.

ووفقا للبروتوكول الصحي المتبع في حالة المخالطة من قبل أشخاص قد تلقوا اللقاح ضد ڤيروس كورونا، سيخضع الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وجلالة الملكة رانيا العبدالله، للحجر المنزلي الاحترازي لمدة خمسة أيام، علما أن نتائج فحوصاتهما التي أجريت كانت سلبية.

ويتمنى الديوان الملكي الهاشمي الشفاء العاجل لصاحب السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، ولجميع مصابي كورونا في المملكة الأردنية الهاشمية.