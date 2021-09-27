قالت وسائل إعلام فرنسية إن محتجا رشق الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بجسم «كروي» خلال قيام الأخير بجولة في مدينة ليون الفرنسية في حادثة تعد الثانية من نوعها خلال نحو 4 أشهر.



ووفق صحيفة لوفيغارو الفرنسية فإن الجسم الذي يشبه البيضة ارتد على كتف ماكرون دون أن ينكسر وذلك أثناء جولة الرئيس الفرنسي في ممرات معرض دولي يقام في مدينة ليون، لافتة إلى مسارعة الشرطة وجهاز الأمن الفرنسيين لاعتقال الفاعل.



وأظهر ڤيديو تداولته مواقع إخبارية، قيام أحد الفرنسيين بضرب ماكرون بكرة صغيرة تشبه البيضة أثناء مروره بجانبه خلال زيارته للمعرض في مدينة ليون وارتداده على كتفه دون أن تنكسر.



وكان الرئيس الفرنسي تلقى في يونيو الماضي صفعة على وجهه من أحد المواطنين الفرنسيين أثناء جولة له في منطقة لادروم جنوب فرنسا.



وفي السياق، نقلت «رويترز» عن وسائل إعلام فرنسية أن ماكرون وزوجته قدما شكوى قانونية بعد عرض صورة له في معرض بباريس وهو يتزلج على الماء مرتديا زي السباحة في عطلته.



وقالت إذاعة أوروبا 1 إن معرض «رؤساء الجمهورية في أماكن عطلاتهم» أقيم في ساحة فنية قرب قصر الإليزيه، المقر الرسمي للرئاسة الفرنسية في وسط باريس.



وأضافت ان شكوى انتهاك الخصوصية قدمت ضد أحد المصورين. ورفض قصر الاليزيه، التعليق على التقارير.