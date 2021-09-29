بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، امس، مع مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات.



وأوضحت وكالة أنباء الإمارات «وام» ان الشيخ محمد بن زايد استقبل، سوليفان، في قصر الشاطئ امس، والذي يقوم بجولة في المنطقة تشمل عددا من الدول.



وقالت «وام» ان اللقاء، الذي حضره سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني، تناول العلاقات الإستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات إضافة إلى التطورات في المنطقة والعمل المشترك لدعم السلام والاستقرار فيها.



كما حضر اللقاء سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة مطارات أبوظبي وعلي بن حماد الشامسي نائب الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني ويوسف مانع العتيبة سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية ومحمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي، والوفد المرافق للمسؤول الأميركي.



وكان البيت الأبيض أعلن أن سوليفان سيقوم بزيارة للمنطقة، وأعلن أن مسؤولين عدة سيرافقون مستشار الأمن القومي بينهم الموفد الأميركي الخاص إلى اليمن تيم لندركينغ.



ويأتي ذلك وسط استياء عبرت عنه الإدارة الأميركية لعدم إبداء المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران، اهتماما كبيرا في التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار، ومواصلتهم هجومهم على مدينة مأرب، وسط تقارير تفيد بمقتل المئات في سبتمبر.