قال المتحدث باسم حكومة طالبان بلال كريمي أمس، إنه تم تكليف القوات الخاصة التابعة للحركة بمهمة تعقب مقاتلي داعش في أفغانستان. وقال كريمي إن قوات الحركة قتلت بالفعل وألقت القبض على عدد من عناصر داعش. وأضاف أنه لا توجد معاقل فعلية لداعش في أفغانستان، إلا أن مقاتلي طالبان سيعملون على القضاء تماما على وجودهم «غير المرئي». ولم تكشف طالبان عن مناطق عملياتها، إلا أن محطات محلية أفادت بأنها بدأت في شن حملة على عناصر داعش في العاصمة كابول وفي ولاية ننجرهار شرقي البلاد. إلى ذلك، ذكر منظمو رحلة للطيران العارض قادمة من أفغانستان وعلى متنها ما يزيد على 100 من الأميركيين وأصحاب الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، أن وزارة الأمن الداخلي رفضت امس الأول منح الرحلة حق الهبوط. وقال برايان ستيرن، مؤسس جماعة (بروجيكت داينامو) غير الهادفة للربح إن وكالة الجمارك وحماية الحدود التابعة للوزارة «لن تسمح لرحلة طيران عارض دولية الهبوط في مطار أميركي».