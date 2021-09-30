مددت المحكمة الابتدائية الإسرائيلية في مدينة الناصرة، امس لمدة خمسة أيام توقيف الأسرى الستة، الذين فربوا من سجن «جلبوع» شديد الحراسة وأعيد اعتقالهم، وأعلنت النيابة أنها ستقدم لائحة الاتهام ضدهم ومعهم 5 أسرى آخرين، فيما اعتقلت قوات الاحتلال 8 فلسطينيين على الأقل في القدس ورام الله والخليل بعد أن داهمت منازل ذويهم، وفتشتها.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين في بيان صحافي أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا) إن التمديد جاء لاستكمال التحقيق مع الأسرى الستة، وتقديم لوائح الاتهام للنيابة.

وتسعى النيابة إلى تقديم لائحة اتهام قاسية ضد الأسرى لا تقتصر على تهمة الهروب من السجن فقط بل تتضمن الانتماء إلى «تنظيم محظور» والتخطيط لتنفيذ «عملية إرهابية» خلال فترة الهروب.

وقال فريق الدفاع عن الأسرى إن النيابة الاسرائيلية تحاول الانتقام من الأسرى بتلفيق تهم لا أساس لها تتعلق بالإرهاب وما شابه، دون أن تقدم أي دليل.