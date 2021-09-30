أدى التشكيل الوزاري الجديد لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة اليمين الدستورية بمجمع قصر الوطن بأبوظبي امس، وذلك بمباركة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وأمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.



وذكرت وكالة أنباء الإمارات الرسمية «وام» في بيان أن ذلك يأتي «في أعقاب إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عن التشكيل الوزاري الجديد لحكومة الإمارات بعد التشاور مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان واعتماد صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، حيث شارك في أداء القسم سبعة وزراء في حكومة الإمارات يتقدمهم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية».



وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في كلمته امام الوزراء «شهدت مع أخي محمد بن زايد، حفظه الله، أداء القسم للتشكيل الوزاري الجديد بالحكومة الاتحادية.. منهجيتنا الجديدة واضحة.. حكومة أسرع في الإنجاز.. أقرب للميدان.. محور عملها الإنسان.. وطموحاتها أن تسبق نفسها.. وتسبق أمسها.. وتحقق أفضل حياة لشعبها».



وأكد أن حكومة الإمارات بتشكيلها وفريقها الجديد جاءت لمضاعفة الإنجاز وتحقيق تطلعات شعبها خلال الخمسين عاما القادمة، وتعكس رؤية قائدها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان لمواكبة التطورات وتحقيق قفزات نوعية في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية، حيث قال سموه «فريق حكومة الإمارات أمامه مسؤوليات لتطوير العمل الحكومي وفق مبادئ الخمسين والتحول لتطبيق المنهجية الجديدة التي اعتمدناها.. المستهدفات واضحة لجعل دولتنا في مقدمة دول العالم».



كما شدد سموه على أن «عملنا الحكومي وأدواتنا وسياساتنا تتغير.. وأمامنا موسم حكومي مختلف.. ومشاريع وإنجازات نوعية في ملفاتنا الوطنية والعالمية».



من جانبه، أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة تمضي قدما في تحقيق طموحات شعبها وتطلعاته»، مضيفا «أننا ننظر دائما إلى المستقبل بتفاؤل وهمة عالية».



وقال سموه بمناسبة أداء القسم للوزراء الجدد في حكومة دولة الإمارات «نتطلع إلى دخول الخمسين عاما المقبلة بحراك تنموي أسرع وآليات عمل تحقق قفزات في أدائنا الحكومي واقتصادنا الوطني ومكانة دولة الإمارات عالميا».



وأشار إلى أن العمل الحكومي خلال الأعوام المقبلة يستند إلى مبادئ واضحة تمثل إطارا ومرجعا له، وهي «مبادي الخمسين» ما يعزز من فعاليته في تحقيق الطموحات الوطنية إلى النهضة والريادة في مختلف المجالات.



ولفتت وكالة «وام» إلى أنه أدى اليمين الدستورية كل من: سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، ومحمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية، ومريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة التغير المناخي والبيئة، ود. عبدالرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، وعبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، وعبدالله بن مهير الكتبي وزير شؤون المجلس الأعلى للاتحاد، وحمد بن مبارك الشامسي وزير دولة.