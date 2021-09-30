أصدرت المراكز األمريكية للسيطرة على األمراض والوقاية منها اليوم الأربعاء نصيحة صحية توصي "بشدة" بتلقيح النساء الحوامل أو المرضعات ضد فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19.)

وقالت مديرة المراكز روشيل والينسكي في بيان إن "الحمل أثناء الجائحة يمثل مصدر قلق إضافيا للعائلات وبالتالي أنا أشجع بشدة أولئك الحوامل أو اللواتي يفكرن في الحمل على التحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بهن حول الفوائد الوقائية للقاح كورونا بهدف الحفاظ على سلامتهن وسالمة أطفالهن".

وأوصت المراكز في شهر أغسطس الماضي رسميا باللقاح للحوامل والمرضعات كما قالت إن الحوامل أكثر عرضة الاصابة بمرض شديد جراء الإصابة بالفيروس مقارنة بغير الحوامل إذ يتعرضن لخطر مضاعف للدخول في العناية المركزة و70 بالمئة زيادة خطر الوفاة.

بالإضافة إلى ذلك تتعرض الحوامل المصابات بالفيروس وفقا للمراكز لخطر الولادة المبكرة وقد يكن أكثر عرضة لخطر حدوث مضاعفات سلبية أخرى للحمل مقارنة بالحوامل غير المصابات.