أعلنت وزارة التعليم والتعليم العالي في قطر تخفيف بعض الإجراءات والقيود الاحترازية، تماشيا مع خطة الرفع التدريجي للقيود المفروضة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وتشمل هذه الإجراءات المدارس ورياض الأطفال الحكومية والخاصة ومؤسسات التعليم العالي.

وقالت الوزراة، بحسب ما أوردته وكالة الانباء القطرية (قنا) اليوم الخميس ، إنه تقرر اعتبارا من يوم الأحد المقبل عودة الدراسة بالحضور

الكامل للطلبة بنسبة 100% من الطاقة الاستيعابية المعتمدة للمبنى المدرسي والمبنى الجامعي مع ضرورة الالتزام بالإجراءات المطلوبة منها، المحافظة على مسافة التباعد بين الطالب وزميله متر واحد كحد أدنى في جميع الأوقات، ومراعاة التباعد الجسدي في غرف ومكاتب الموظفين والحرص على ترك المسافة الآمنة بين الموظف وزميله، وإلزام جميع الطلبة والهيئات الإدارية والتدريسية بلبس الكمامة أثناء التواجد في المدارس ومؤسسات التعليم العالي.

كما أكدت الوزارة ضرورة الاستمرار في تطبيق نظام الفقاعات في الدراسة والانتقال، والسماح باستخدام الحافلات في نقل الطلاب بقدره استيعابية 75%، مع الاستمرار بتطبيق سياسة الحضور والغياب، والالتزام بالتدابير الاحترازية للوقاية من المرض مثل غسل اليدين وتعقيمها بالمطهرات باستمرار وتطهير الأسطح بالمعقمات.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام بالقرارات والإجراءات الاحترازية المتعلقة بتطبيق المرحلة الرابعة من خطة رفع القيود الاحترازية، مع إلزام جميع الطلبة من سن 12 عاما فما فوق والموظفين والعاملين في المدارس ورياض الأطفال ومؤسسات التعليم العالي بإجراء فحص الاختبار السريع لفيروس كورونا /Rapid Antigen/ أو فحص /PCR/ المعتمد من وزارة الصحة العامة أسبوعياً، وذلك للذين لم يتلقوا أو يستكملوا جرعات لقاح /كوفيد/19-، ويستثنى من إجراء الفحص المتعافون من المرض.