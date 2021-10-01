أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية رفع الطاقة الاستيعابية، إلى 100 ألف معتمر و60 ألف مصل يوميا.



وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها في تويتر: «مع التأكيد على تطبيق الإجراءات الاحترازية، تعلن وزارة الحج والعمرة بالتنسيق مع الجهات المختصة، عن رفع الطاقة الاستيعابية اليومية إلى 100 ألف معتمر، و60 ألف مصل يوميا».



وأضافت أن الراغبين في أداء مناسك العمرة يمكنكم الحجز عبر تطبيق «توكلنا».



وقد كشفت وزارة الحج والعمرة مؤخرا عن تمكين 10 ملايين معتمر من أداء العمرة، منذ إطلاق نموذج العمرة الآمنة والعودة التدريجية للعمرة والصلوات والزيارة، لافتة إلى أن عدد التأشيرات مع بداية عمرة عام 1443 هجرية تجاوز 12 ألفا من مختلف الدول.



يأتي ذلك فيما تنسق الوزارة بشكل مباشر مع الجهات المختصة لتنفيذ الخطط التي ترتكز على المحاور الصحية والأمنية والتنظيمية، والسعي ضمن خطة استراتيجية للتوسع وزيادة الطاقة الاستيعابية بالتنسيق مع الجهات العاملة في منظومة متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن للوصول إلى 3.5 ملايين معتمر وزائر ومصل شهريا.



إلى ذلك، تعمل شؤون الحرمين على تهيئة جميع أروقة المسجد الحرام وصحن المطاف والساحات وجاهزيتها قبل توافد المعتمرين وتوفير بيئة آمنة وسليمة لتمكين ضيوف الرحمن من أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة.