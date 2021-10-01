استقبل عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة في قصر الصخير بالعاصمة المنامة أمس، وزير خارجية إسرائيل يائير لابيد بمناسبة زيارته للبحرين.



وقالت وكالة أنباء البحرين الرسمية (بنا) إنه «خلال اللقاء، رحب صاحب الجلالة بوزير الخارجية الإسرائيلي، واستعرض معه مسار العلاقات الثنائية والخطوات التي تسهم في تعزيز مجالات التعاون بين البلدين، وذلك في ضوء توقيع إعلان تأييد السلام واتفاق مبادئ إبراهيم، معربا جلالته عن ترحيبه بافتتاح سفارة دولة إسرائيل في مملكة البحرين».



وأكد عاهل البحرين خلال اللقاء ان «التوقيع على هذه الاتفاقات إنجاز تاريخي مهم على طريق تحقيق السلام العادل والدائم والشامل في منطقة الشرق الأوسط وتلبية تطلعات شعوبها في الأمن والاستقرار والازدهار».



كما أكد الملك حمد بن عيسىآل خليفة أن السلام خيار استراتيجي لمملكة البحرين، وأن رؤية المملكة ونهجها يقومان على تعزيز قيم التفاهم والحوار والتعاون والتعايش السلمي والتسامح والتقارب بين الشعوب، وأن البحرين تحرص على دعم ومساندة كل الجهود من أجل تحقيق السلام والاستقرار والتنمية التي تصب في مصلحة الجميع.



وأعرب ملك البحرين عن تقديره لدور الولايات المتحدة الأميركية في التوصل إلى اتفاقات السلام ومساعيها في دفع جهود إحلال السلام في المنطقة من أجل مستقبل أكثر ازدهارا واستقرارا لصالح جميع شعوبها.



كما استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وزير خارجية إسرائيل.



وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد وصل إلى العاصمة البحرينية المنامة أمس، في أول زيارة رسمية يقوم بها وزير إسرائيلي للمملكة منذ أن أقامت الدولتان علاقات رسمية العام الماضي.



وهبطت الطائرة التي تقل لبيد في مطار المنامة، وانطلقت من المطار بعد وقت قصير طائرة تابعة لشركة «طيران الخليج» البحرينية، في أول رحلة جوية بين البلدين، وبعد قرابة ثلاث ساعات هبطت الطائرة في مطار تل أبيب.



وكتب لابيد على «تويتر» فور وصوله إلى المنامة: «وصلنا إلى البحرين. فخور جدا بتمثيل إسرائيل في أول زيارة رسمية وتاريخية إلى المملكة. شكرا على حفاوة الترحيب».



وكان في استقبال الوزير الإسرائيلي بمطار البحرين الدولي وزير الخارجية البحريني عبداللطيف الزياني.



وتتضمن الزيارة افتتاح أول سفارة لإسرائيل في البحرين وذلك بعد عام من توقيع اتفاقات إبراهام للسلام برعاية الولايات المتحدة الأميركية.



وكان الزياني زار إسرائيل في نوفمبر الماضي، بعد نحو شهرين من توقيع البلدين على اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.



واستقبل الزياني أمس الأول، وفقا لموقع وزارة الخارجية البحرينية، القائم بأعمال سفارة إسرائيل لدى المملكة إيتاي تاجنر، حيث جرى استعراض «مسار العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين وما يشهده من تطور ونماء، بالإضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك».



وفي السياق نفسه، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية «نرى البحرين شريكا مهما ليس على المستوى الثنائي فحسب وإنما كجسر للتعاون مع الدول الأخرى في المنطقة».



من جهة أخرى، هبطت أول رحلة تجارية بين البحرين وإسرائيل وهي رحلة «طيران الخليج» GF 972 بمطار بن غوريون في تل أبيب، وخصص للطائرة استقبال رسمي. ويرمز الرقم 972 إلى رمز الهاتف الدولي لإسرائيل.