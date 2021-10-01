بعد أكثر من شهر ونصف من سيطرتها على أفغانستان عقب هجوم خاطف، أكملت حركة طالبان تشكيل حكومتها «المؤقتة»، لكن أجندتها السياسية مازالت غير واضحة.



يؤجج الافتقار إلى الوضوح في هذا الصدد، القلق بين الأفغان والمجتمع الدولي من أن الحركة الإسلامية تتجه نحو فرض السياسات الوحشية نفسها ضد النساء والمعارضين التي تبنتها في فترة حكمها السابقة التي امتدت من العام 1996 حتى 2001.



وفي حين أن الكثير مازال مبهما، فيما يأتي أبرز ما نعرفه عن برنامج طالبان السياسي حتى الآن:

الاقتصاد



الاقتصاد هو أحد التحديات الأكثر إلحاحا التي سيتعين على النظام الجديد معالجتها، اذ تواجه أفغانستان أزمة مالية، مع تجميد الكثير من المساعدات الدولية التي كانت حيوية للاقتصاد.



لكن برنامج طالبان الاقتصادي مازال غامضا.



وقال المتحدث باسمها ذبيح الله مجاهد «سنعمل على مواردنا الطبيعية والموارد التي نملكها من أجل إعادة إحياء اقتصادنا».

ومازال من غير الواضح في هذه المرحلة كيف ستتمكن طالبان من توفير الأموال اللازمة لدفع رواتب الموظفين الحكوميين وتشغيل المرافق الحيوية (مياه، كهرباء واتصالات).



وفي خضم أزمة السيولة وفيما يكافح السكان أصلا لتغطية نفقاتهم، قالت طالبان إنها طوت صفحة الفساد الذي اتسمت به الحكومة السابقة.

الأمن والمخدرات



أفاد العديد من الأفغان عن شعور متزايد بالأمن منذ تولي طالبان الحكم وانتهاء القتال.



لكنها بدأت حملة قمع للمعارضة وفرقت احتجاجات تقودها نساء بإطلاق أعيرة نارية في الهواء إلى أن حظرت كل التظاهرات لاحقا.

وحذرت طالبان أيضا من أن «أي شخص يحاول بدء تمرد سيتضرر بشدة» في رسالة إلى المقاومة في بانشير التي هزمت في وقت سابق.



كما قالت الحركة إنها ستقضي على الفرع المحلي لتنظيم داعش المعروف باسم «ولاية خراسان» الذي أعلن مسؤوليته عن عدد من التفجيرات خلال الأسابيع القليلة الماضية.



وفيما يتعلق بالمخدرات، قال مجاهد إن السلطات الجديدة لن تحول أكبر منتج للأفيون في العالم إلى دولة مخدرات فعلية.

حقوق النساء



تعتبر حقوق النساء من أكثر المجالات التي يترقبها الآخرون في سياسة طالبان المقبلة.



وستكون الطريقة التي ستعامل بها القيادة المؤلفة من رجال بشكل كامل، النساء أمرا حيويا لأي استئناف للمساعدات الاقتصادية الغربية المعلقة التي تعتمد عليها البلاد.



وقالت الحركة منذ سيطرتها على البلاد في 15 أغسطس، إنها ستحترم حقوق المرأة بما يتماشى مع الشريعة الإسلامية، دون الخوض في التفاصيل. وخلال فترة حكمها الأخيرة، أجبرت النساء على ارتداء البرقع ومنعتهن من العمل أو الدراسة إلا في حالات نادرة.



وطلب من معظمهن عدم العودة إلى العمل حتى تضع طالبان «أنظمة جديدة» فيما بقي بعضهن في المنزل خوفا من هجمات في المستقبل كونهن نسوة عاملات.



وسمح للفتيات بالذهاب إلى المدارس الابتدائية لكن لم يسمح للأكبر سنا بارتياد المدارس الثانوية.

وتقول طالبان إن هذه الإجراءات مؤقتة.



ويمكن للشابات الأفغانيات اللواتي يدرسن في جامعات خاصة العودة إلى الصفوف التي يفصل فيها بين الجنسين مع فرض قواعد محافظة صارمة على الملابس.

حرية الصحافة



عند توليها السلطة، قالت طالبان إن الصحافيين، بمن فيهم النساء، يمكنهم الاستمرار في العمل.



وقال ناطق باسم طالبان لمنظمة مراسلون بلا حدود «سنحترم حرية الصحافة لأن التقارير الإعلامية ستكون مفيدة للمجتمع وستكون قادرة على المساعدة في تصحيح أخطاء القادة».



وبعد ذلك بشهر، تغير الوضع. ووفقا للمنظمة، فرضت الجماعة 11 حكما على الصحافيين الأفغان يتوجب عليهم العمل بموجبها.

ومن بين هذه الأحكام منع بث «مواد مخالفة للإسلام» أو مواد تنطوي على «إهانة لشخصيات عامة».



وقد تستخدم الأحكام لاضطهاد الصحافيين وتفتح الباب أمام الرقابة، وفق «مراسلون بلا حدود».



وحتى قبل إعلان هذه الأحكام الجديدة منتصف سبتمبر، فر العديد من الصحافيين من البلاد. أما الذين لم يتمكنوا من المغادرة، فيختبئون في منازلهم خوفا من عمليات انتقامية.



وقد أوقف بعض الصحافيين الأفغان لفترة وجيزة أو تعرضوا للضرب على هامش الاحتجاجات الأخيرة المناهضة لطالبان.

الثقافة



حتى الآن، لم تصدر طالبان مراسيم رسمية تتعلق بمجالي الترفيه والثقافة.



وقال مجاهد لصحيفة «نيويورك تايمز» الشهر الماضي «الموسيقى محرمة في الإسلام».



وقد أغلقت مدارس الموسيقى وحطم بعض العازفين آلاتهم.



كما أغلقت المكتبات والمتاحف وصالات العرض فيما يشعر المتخصصون في التراث بقلق بالغ إزاء حماية القطع الأثرية القديمة والسماح بالاطلاع على الأدب.

الرياضة



في ظل حكومتها الأولى، كانت طالبان تسمح ببعض الرياضات لكنها كانت تخضع لرقابة صارمة، وكان الرجال وحدهم يمكنهم المشاركة في اللعب أو حضور المباريات.



وقال المدير الأفغاني الجديد للرياضة والتربية البدنية بشير أحمد رستمزاي إن طالبان ستسمح بممارسة «400 رياضة تجيزها القوانين الإسلامية». لكنه رفض القول ما إذا كان بإمكان المرأة ممارسة أي منها.



وأثارت تصريحات أعضاء آخرين من طالبان حالة من الارباك بين الرياضيات والرياضيين الذين فر بعضهم ولجأوا إلى الخارج.