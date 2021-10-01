مع سعي الولايات المتحدة لتقليص وجودها في الشرق الأوسط، بدا أن المعادلة الأمنية التي ظلت قائمة منذ فترة طويلة والتي تعتمد على الشراكة الاسرائيلية مع واشنطن، ستبدأ في الاختلال، ومن ثم البحث عن وسائل أخرى لضمان الأمن في المنطقة.

في هذا الصدد، يقول الباحث مصطفى فاتح يافوز في تقرير نشرته مجلة «ناشيونال إنتريست» الأميركية إن إسرائيل التي تتمتع «بعلاقة خاصة» مع الولايات المتحدة، راقبت الأحداث الأخيرة في أفغانستان عن كثب.



وبالنسبة لإسرائيل، هناك قلق حقيقي بشأن الانسحاب الأميركي الوشيك من سورية والعراق، وهما دولتان على مقربة جغرافية من إيران. ويعد الدعم من جانب الولايات المتحدة على هذه الجبهات أمر بالغ الأهمية لأمن إسرائيل، ويقول الإسرائيليون إن البرنامج النووي الإيراني يمثل تهديدا خطيرا للغاية لوجود إسرائيل في المنطقة.



ومع ذلك، يقول الباحث يافوز، وهو ايضا مراسل شبكة «تي.آر.تي» التركية في القدس، إن إسرائيل ليس لديها مساحة كافية للمناورة خلال الحروب وتفتقر إلى العمق الاستراتيجي للدفاع عن نفسها ضد أعدائها. وعلى هذا النحو، ولأن إسرائيل تدرك جيدا أن التهديد الذي تشكله إيران يتجاوز القدرة العسكرية لإسرائيل، فإن الاخيرة لن تغامر بالاشتباك مع إيران مباشرة. ولهذا السبب، فإن الخيار الأفضل لإسرائيل هو أن تتعامل قوة عظمى مع التهديد. وهذا يلخص اعتماد إسرائيل الحالي على الوجود الأميركي المستمر في المنطقة.



وبصرف النظر عن البرنامج النووي الإيراني، فإن التهديد الوشيك يأتي في الواقع من وكلاء إيران في المنطقة. وفي سورية والعراق، تستخدم إيران فعليا وكلاءها لزيادة نفوذها إلى أقصى حد. وتوفر هذه الصلة ميزة جغرافية لإيران إذا تم التخطيط لهجوم ضد إسرائيل.

وتنظر إسرائيل إلى وجود القوات الأميركية في المنطقة على أنه عامل توازن لمواجهة هذا العائق الجغرافي والتهديد الوشيك القادم من إيران ووكلائها. وكان اغتيال أميركا المروع لقائد فيلق القدس بالحرس الثوري قاسم سليماني في العام الماضي دليلا على ذلك، وأظهر مدى أهمية القوات الأميركية والإمكانات العسكرية لمواجهة التهديد الإيراني لإسرائيل، وفقا لما يقوله يافوز.



كما يرى يافوز أن الدعم الأميركي لإسرائيل لا يوفر الأمن لإسرائيل من الناحية العسكرية فحسب، بل يوفر فرصة لها كذلك لتطوير علاقات محسنة مع الدول المجاورة لها.



وفي خضم الهياج بسبب انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان، أشار عدد من الجنرالات والمحللين الأمنيين الإسرائيليين السابقين إلى أن إسرائيل قادرة تماما على حماية نفسها في المنطقة حتى من دون وجود أميركي في الشرق الأوسط. ومع ذلك، يعتقد بعضهم أن الولايات المتحدة لن تتخلى أبدا عن إسرائيل. ومع مراعاة ذلك، من المنطقي التشكك في هذه الافتراضات الخاصة بالاكتفاء الذاتي.



واعتبرت حركة حماس الفلسطينية انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان انتصارا لحركة طالبان وبالتالي هزيمة للولايات المتحدة. وهذا تطور لا يمكن لإسرائيل أن تتغاضى عنه.



ويقول الباحث يافوز إنه بالنسبة لجماعات مثل حماس وغيرها من الحركات المناهضة للصهيونية، فإن انتصار طالبان على الولايات المتحدة يظهر أنه لا توجد قوة لا تهزم. وبالإضافة إلى ذلك، قد تعتمد إيران الآن على انسحاب الولايات المتحدة من العراق، وسيكون هذا تطورا جديرا بالترحيب من جانب طهران، التي ستكون قادرة على تعزيز وتعميق نفوذها في العراق.



وأشار الى أنه ينبغي أن تقلق إسرائيل من أن المساعدة العسكرية الأميركية ودعمها الديبلوماسي شبه المشروط قد يصبحان مشروطين الآن.