تظاهر المئات من السودانيين في العاصمة الخرطوم دعما لمدنية الدولة، في وقت تعهد فيه رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان بمنع أي محاولات لإعاقة مسار العملية الانتقالية.



ووصل ظهر إلى الخرطوم قطار عطبرة الذي يحمل أعدادا من المتظاهرين للمشاركة في مواكب (مظاهرات) دعم الحكم المدني.



وكان القطار تأخر عن اللحاق بمظاهرات الخميس بسبب ما وصفه المتظاهرون بأعمال تخريبية أعاقت وصوله في الوقت المناسب.



وقد خرج متظاهرون من عدة أحياء بالخرطوم في استقبال القطار، وذلك في إطار حراك الشارع السوداني لدعم الحكم المدني وإكمال هياكل الفترة الانتقالية وعلى رأسها المجلس التشريعي وتحسين الأوضاع المعيشية.



وبحسب «الجزيرة» فإن «لهذا القطار رمزية خاصة بالنسبة لثورة ديسمبر 2019 التي أطاحت بنظام عمر البشير».



وأطلقت قوات الامن قنابل الغاز لتفريق المتظاهرين تجمعوا في محيط القصر الرئاسي ومجلس الوزراء، في إطار احتجاجات دعت إليها قوى الحرية والتغيير.



كما خرجت مظاهرات في كسلا وبورتسودان والقضارف (شرق) ودارفور (غرب) وعطبرة (شمال). ونشر ناشطون صورا ومقاطع ڤيديو لمظاهرات متفرقة في مدن وبلدات أخرى.