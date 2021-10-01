أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن استعداد الولايات المتحدة التام، للعودة إلى الامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة «الاتفاق النووي الإيراني» إذا كانت إيران مستعدة لفعل الشيء نفسه.



وحذر بلينكن ـ في تصريح صحافي وفق ما نشرته الخارجية الأميركية عبر موقعها الإلكتروني، من نفاد الوقت بالنسبة لإيران للعودة إلى الاتفاق حول برنامجها النووي، المبرم عام 2015 وسط مخاوف من فشل جهود إحياء الصفقة.



وقال «الكرة لاتزال في ملعبهم، لكن ذلك لن يستمر لوقت طويل، فمجرد العودة إلى شروط خطة العمل الشاملة المشتركة في لحظة ما، لن تكون كافية للاستفادة من ميزات الاتفاق نظرا للتقدم الذي حققته إيران في تطوير برنامجها النووي».



من جهة اخرى، بدأت القوات البرية للجيش الإيراني مناورات عسكرية في مناطق شمال غرب البلاد قرب الحدود مع أذربيجان، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي، بعد أيام من انتقادات وجهتها باكو لهذه الخطوة.



وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن المناورات التي أطلق عليها اسم «فاتحو خيبر»، انطلقت صباحا في مناطق شمال غرب الجمهورية الإسلامية.



وبثت القناة لقطات لدبابات وعربات مدرعة تشارك في المناورات، بينما قامت مروحيات بقصف أهداف أرضية.



وقال قائد القوات البرية للجيش العميد كيومرث حيدري للتلفزيون «نحترم علاقات حسن الجوار لكننا لن نتساهل مع وجود عناصر من النظام الصهيوني وإرهابيين من داعش في المنطقة».



وكرر مسؤولون إيرانيون في الأيام الماضية رفضهم أي تواجد لإسرائيل، العدو اللدود للجمهورية الإسلامية، قرب حدودهم، في إشارة ضمنية الى العلاقة الوثيقة، ومنها التعاون العسكري، بين باكو والدولة العبرية.



وكان رئيس أذربيجان إلهام علييف انتقد في حوار مع وكالة الأناضول التركية للأنباء، إجراء إيران مناورات قرب حدود بلاده، معتبرا أنها «حدث مفاجئ جدا». وأضاف «هذا حقهم السيادي. ولكن لماذا الآن، ولماذا عند حدودنا؟».