أشار إحصاء لرويترز إلى تجاوز عدد حالات الوفاة جراء كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم خمسة ملايين مع تسبب سلالة دلتا في زيادة الوفيات خاصة بين من لم يتم تطعيمهم.



وطبقاً لمنشور (أور وورلد إن داتا) «عالمنا في البيانات» على الانترنت فإن أكثر من نصف سكان العالم لم يتلقوا حتى الآن سوى جرعة واحدة على الأقل من لقاح كوفيد-19.



ووفقا لتحليل «رويترز» فقد استغرق وصول عدد وفيات كوفيد-19 إلى 2.5 مليون ما يقرب من عام في حين تم تسجيل 2.5 مليون حالة وفاة التالية خلال 236 يوما.

وتم تسجيل أكثر من نصف كل حالات الوفيات العالمية خلال سبعة أيام في المتوسط في الولايات المتحدة وروسيا والبرازيل والمكسيك والهند.



وتم تسجيل ثمانية آلاف حالة وفاة في المتوسط يوميا على مستوى العالم خلال الأسبوع الماضي وهو ما يمثل خمس حالات وفاة كل دقيقة.



وفي الولايات المتحدة، تجاوز عدد الوفيات بكوفيد-19 عتبة 700 ألف أمس الأول، وفقا لإحصاء قامت به جامعة جونز هوبكنز، وهو رقم يعادل تقريبا عدد سكان العاصمة واشنطن.



وتسجيل الولايات المتحدة 700.258 وفاة بالاجمال يعني أن معدل الوفيات اليومي يفوق الألف، في بلد تلقى 55.7% من سكانه اللقاح بالكامل بحسب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.



وبعد استجابة أولية للجائحة كانت محط انتقادات شديدة، نجحت الولايات المتحدة في تنظيم حملات تلقيح فعالة ضد كوفيد تعد الأفضل في العالم.



لكنها على الرغم من ذلك تجد نفسها وقد سجلت أعلى عدد وفيات في العالم، متقدمة على دول مثل الهند والبرازيل، بل إنها حتى تواجه ارتفاعا في عدد الإصابات بسبب تفشي متحور دلتا الشديد العدوى.



وفي حين وصلت أحدث موجات كوفيد الى ذروتها أواخر أغسطس في العالم، الا ان الفيروس استمر في الانتشار خاصة في الولايات المتحدة.



وفي المقابل، تباطأت بشكل كبير حملات التلقيح التي أطلقتها السلطات الأميركية في ديسمبر، ووصلت الى أعلى معدلاتها في أبريل مع اعطاء أكثر من أربعة ملايين جرعة يوميا في بعض الأحيان.



لكن وضع الأقنعة الواقية لا يزال يمثل عقبة أساسية لتحوله الى قضية سياسية ومصدر انقسام بين الأميركيين، وقد سعى بعض حكام الولايات الجمهوريين كما في تكساس وفلوريدا الى حظر الزامية الكمامة بحجة ان ذلك يمثل خرقا للحريات الفردية.



من ناحية أخرى، أعلنت ولاية كاليفورنيا الديموقراطية أن لقاحات كوفيد ستكون إلزامية لجميع الطلاب.



وفي واشنطن وضعت مئات آلاف الأعلام البيضاء على العشب أمام ناشونال مول القريب من البيت الأبيض احياء لذكرى الذين توفوا بكوفيد في الولايات المتحدة.