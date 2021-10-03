قررت رئاسة الجمهورية الجزائرية أمس استدعاء سفيرها في العاصمة الفرنسية باريس.



وقالت الرئاسة الجزائرية، في بيان: «استدعاء سفير الجزائر بباريس للتشاور».



ويأتي هذا القرار على خلفية تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نشرتها صحيفة «لوموند» حول الذاكرة الفرنسية في الجزائر، الأمر الذي أثار جدلا في ظل أزمة قائمة بين البلدين بسبب خفض باريس عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين.



والأسبوع الماضي أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية استدعاء السفير الفرنسي لديها وذلك احتجاجا على قرار فرنسا بخفض عدد التأشيرات التي تمنح للمواطنين الجزائريين.



وذكرت الوزارة في بيان أن الحكومة الجزائرية أبلغت السفير الفرنسي فرانسوا غوييت احتجاجا رسميا بشأن قرار التأشيرات.



وكانت باريس أعلنت أنه سيتم تقييد منح التأشيرات خلال أسابيع قليلة لمواطني دول المغرب والجزائر وتونس.