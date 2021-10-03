أعلنت سلطنة عمان اليوم الأحد، عن مفقودين اثنين بسبب الإعصار "شاهين" الذي تستمر شدته حتى وقت متأخر من الليل.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية اليوم، أن المفقودين أحدهما طفل في تجمعات مائية وانجراف آخر بداخل مركبته بولاية العامرات.

ووفق الوكالة ، تقرر قطع الحركة المرورية في محافظتي شمال وجنوب الباطنة وعدم السماح بالتنقل إلا للحالات الطارئة والإنسانية نظرًا لاقتراب عين الإعصار من منطقة دخولها لليابسة وتحسبًا لغزارة الأمطار المتوقعة وشدة الرياح المصاحبة لها وحرصًا على سلامة الأرواح.

وجرى قطع الحركة في شوارع محافظة مسقط عدا طريق مسقط السريع وسوف يسمح لحركة الحالات الطارئة والإنسانية إلى حين مرور الإعصار (شاهين) وانتهاء تأثيراته على محافظة مسقط لتزايد الحركة غير الضرورية وتحركات المركبات والأفراد وما يسببه من حالات احتجاز للمركبات.

بدورها ، طالبت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في سلطنة عمان المواطنين بالخروج من المنازل والتوجه إلى أماكن الإيواء خلال الفترة الحالية.