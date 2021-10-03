أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية اليوم الاحد، عددا من التحديثات الجديدة على اجراءات السفر والعودة الخاصة بجائحة كورونا اعتبارا من يوم الأربعاء المقبل.

وقالت الوزارة في بيان إن قائمة التحديثات الجديدة تتضمن استبدال التصنيف الحالي للدول بقائمتين جديدتين (خضراء وحمراء) ويضاف إليهما قائمة ثانوية تشمل (الدول الحمراء الاستثنائية) وفقا لمؤشرات المخاطر الصحية الدولية والمحلية.

واكدت ضرورة توقيع جميع المسافرين على نموذج (الإقرار والتعهد) المتوفر على الموقع الرسمي للوزارة قبل الوصول الى قطر حيث يستثنى من هذا الاجراء المواطنون والمقيمون المحصنون بالكامل داخل قطر القادمين من إحدى دول القائمة الخضراء.

وذكرت الوزارة ان قائمة التحديثات تتضمن أيضا عدم إلزام المواطنين والمقيمين في قطر المحصنين بالكامل والقادمين من دول القائمة الخضراء إلى قطر بإجراء فحص (بي سي ار) قبل السفر وعوضا عن ذلك سيطلب منهم إجراء الاختبار خلال 36 ساعة من الوصول إلى قطر.

واضافت ان القائمة تضمنت تحديث قائمة اللقاحات ذات الاعتماد المشروط لتشمل كلا من لقاح (سينوفاك) ولقاح (سبوتنيك).

واوضحت انه يمكن للمسافرين القادمين من الخارج تفعيل تطبيق (احتراز) من خلال شرائح الهاتف المصدرة دوليا عند الوصول الى قطر من دون الحاجة الى وجود شريحة هاتف محلية.

وتابعت القول انه يجب على الأشخاص غير المقيمين في قطر التسجيل عبر منصة التسجيل المسبق وذلك من خلال الموقع الالكتروني قبل ثلاثة أيام على الأقل من وقت الوصول.