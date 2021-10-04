أعلنت اللجنة الإشرافية لانتخابات مجلس الشورى القطري النتائج النهائية لانتخابات أول مجلس للشورى بقطر بفوز 30 مرشحا في الدوائر الانتخابية الـ 30 في البلاد، حيث لم يقع اختيار الناخبين على أي امرأة من بين 26 مرشحة.



وقال رئيس اللجنة اللواء ماجد الخليفي، في مؤتمر صحافي، ان نسبة المقترعين بلغت 63.5% من المواطنين القطريين الذين يحق لهم الاقتراع في اللجان الانتخابية.



وأضاف الخليفي أن الجميع حرص خلال الانتخابات على التحلي بروح المواطنة المسؤولة وما يمليه الواجب الوطني من مشاركة فعالة في هذا الحدث الانتخابي.



وأشاد بيان لوزارة الداخلية بنجاح الانتخابات التي جرت وفق الضمانات القانونية والدستورية.



وتعليقا على نتائج الانتخابات، قالت عائشة همام الجاسم (59 عاما)، مديرة التمريض التي ترشحت في حي المرخية بالدوحة، إن اختيار جميع أعضاء المجلس من الرجال لا يمثل رؤية قطر، وحثت النساء القطريات على البدء في «التعبير عما يؤمن به» والتصويت للمرشحات القويات في المستقبل.



وأضافت عائشة الجاسم، مثل زميلاتها المرشحات، أنها قابلت بعض الرجال الذين يرون أنه يجب عدم ترشح النساء، ومن خلال تسليط الضوء على مهاراتها الإدارية، ركزت على أولويات مثل الصحة وتوظيف الشباب والتقاعد.



وقالت في مركز الاقتراع حيث كان للرجال والنساء مداخل منفصلة «أقول فقط: إنني قوية وقادرة. وأرى نفسي مؤهلة كأي رجل.. إذا كنت تريد أن تراني ضعيفة فهذا أمر يعود لك لكنني لست ضعيفة».



أما مها الماجد المهندسة البالغة من العمر 34 عاما فرشحت نفسها لخوض الانتخابات من أجل تغيير مفاهيم، وقالت «لإقناع الذكور (بالتصويت للمرأة) نعم علينا بذل جهد إضافي.. وأنا مستعدة لبذل هذا الجهد الإضافي من أجل المشاركة وإقناع هذا المجتمع بأن بإمكان النساء أن يفعلن ذلك».



أما المرشح سبعان الجاسم (65 عاما) فيؤيد خوض النساء للانتخابات لكنه يقول إن دورهن الأساسي يظل في الأسرة.



وقال الجاسم في أحد مراكز التصويت «السيدات موجودات، ولهن بصمتهن ولهن صوتهن.. لكن الأهم في البيت، في رعاية الأولاد مع العائلات».