ذكرت هيئة شؤون الاسرى والمحررين الفلسطينية ان نيابة الاحتلال الاسرائيلي قدمت لما تسمى (محكمة صلح الناصرة) لائحة اتهام تضمنت 20 بندا ضد الاسرى الستة الذين فروا من معتقل (جلبوع) الشهر الماضي وأعيد اعتقالهم لاحقا.



وقالت الهيئة التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في بيان صحافي امس انه تم توجيه تهمة الهروب للأسرى الستة وتهمة التستر والمساعدة على الهروب لخمسة أسرى آخرين من قبل نيابة الاحتلال.



وأوضحت ان المحكمة أجلت الجلسة الى 24 الجاري بعد تمديد التوقيف بحق الاسرى الستة المحكوم على أربعة منهم بالسجن مدى الحياة في 29 من الشهر الماضي بدعوى استكمال التحقيق وتقديم لوائح الاتهام.



من جهة اخرى، اعتقلت اسرائيل امس 11 فلسطينيا من محافظتي رام الله ونابلس.



وقالت مصادر أمنية إن قوات الاحتلال اعتقلت 3 شبان من مدينة البيرة، بعد أن داهمت منازل ذويهم وفتشتها. وفي نابلس، اعتقل 4 فلسطينيين بينهم ثلاثة أشقاء شرق المحافظة الواقعة بشمال الضفة الغربية. وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة شارع القدس شرق نابلس، واعتقلت 3 أشقاء وهم إبراهيم وعلاء وخليل أبو عوض، عقب مداهمة منزل ذويهم وتفتيشه.



وذكر نادي الأسير أن القوات الخاصة الإسرائيلية اقتحمت مخيم بلاطة، واعتقلت الأسير المحرر سامي أبو حمادة، بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته.



وكان الأسير أبو حمادة أمضى 14 عاما في سجون الاحتلال، وأفرج عنه عام 2018.



الى ذلك، تظاهر عشرات المزارعين الفلسطينيين قبالة مقر الأمم المتحدة في غزة امس للمطالبة برفع قيود إسرائيل على تصدير منتجاتهم من القطاع.



ورفع المزارعون لافتات مكتوبة تتهم إسرائيل بفرض شروط تعجيزية على تصدير السلع الزراعية إلى الضفة الغربية وخارج الأراضي الفلسطينية، وأخرى تطالب برفع الحصار المفروض على قطاع غزة منذ منتصف عام 2007.