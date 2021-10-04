أعلن معهد كارولينسكا السويدي اليوم الاثنين، عن فوز العالمين ديفيد جوليوس وأردم باتابوتيان، بجائزة نوبل في الطب لعام 2021 عن أعمالهما بشأن كيفية تحفيز الحرارة والبرودة والقوة الميكانيكية للنبضات العصبية في الجسم البشري.

وأوضح المعهد أن العالمين "حددا الحلقات الحاسمة المفقودة في فهمنا للتفاعل المعقد بين حواسنا والبيئة".

وبدأ العالم الأمريكي جوليوس عمله الرائد باستخدام الكابسيسين، وهو مركب حريف من الفلفل الحار الذي يسبب إحساسا حارقا. وأدى ذلك إلى اكتشاف مستشعر في النهايات العصبية للجلد يستجيب للحرارة.

أما باتابوتيان، اللبناني المولد، فاستخدم الخلايا الحساسة للضغط لاكتشاف فئة جديدة من المستشعرات التي تستجيب للمنبهات الميكانيكية.