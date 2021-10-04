ذكرت صحيفة نيويورك تايمز اليوم الاثنين، نقلا عن مسؤولين مطلعين قولهم، إن شركة جونسون آند جونسون تعتزم طلب موافقة الجهة التنظيمية الأميركية الاتحادية على جرعة تنشيطية من لقاحها المضاد لكوفيد-19.

وحددت إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية الأسبوع الماضي يوم 15 أكتوبر موعدا لعقد اجتماع للجنة الاستشارية لخبرائها لبحث ما إذا كانت ستمنح موافقتها على الاستخدام الطارئ لجرعة تنشيطية من لقاح جونسون آند جونسون.

ووافقت الإدارة الشهر الماضي على الجرعة التنشيطية من لقاح فايزر وشريكتها بيونتيك لمن يبلغ من العمر 65 عاما أو أكثر والأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بأعراض مرضية خطيرة وغيرهم ممن هم معرضون بانتظام للإصابة بالفيروس.

وقدمت منافستها مودرنا أيضا الشهر الماضي طلبا للحصول على موافقة على الجرعة التنشيطية من لقاحها الذي يؤخذ على جرعتين.

ولم ترد جونسون آند جونسون على الفور على طلب رويترز التعليق.



