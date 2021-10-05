قالت حركة طالبان امس إنها دمرت خلية تابعة لتنظيم داعش في العاصمة الأفغانية كابول، بعد ساعات من هجوم على مسجد يشتبه في أن التنظيم وراءه أسفر عن مقتل خمسة أشخاص.



وقال الناطق باسم طالبان ذبيح الله مجاهد إن مقاتلين نفذوا العملية في شمال كابول مساء امس الاول. وأضاف على تويتر «نتيجة للعملية التي كانت حاسمة وناجحة، تم تدمير مركز تنظيم داعش بالكامل وقتل جميع العناصر فيه».



وصرح مجاهد لوكالة فرانس برس بأن التحقيق مازال جاريا لكن «المعلومات الأولية تشير إلى أن جماعات مرتبطة بداعش ربما نفذت الهجوم».



وسمع شهود وصحافيون من وكالة فرانس برس انفجارات وإطلاق نار في العاصمة وقت العملية، وأظهرت صور نشرت على الشبكات الاجتماعية انفجارا كبيرا وحريقا في المكان.



وقال عبدالرحمن وهو أحد سكان كابول لفرانس برس إن «عددا كبيرا» من القوات الخاصة في طالبان هاجمت ما لا يقل عن ثلاثة منازل في حيه. وأضاف أن «القتال استمر لساعات»، مشيرا إلى أن أصوات الأسلحة أبقته مستيقظا طوال الليل، موضحا «قالوا إنهم كانوا يلاحقون مقاتلي (داعش) في المنطقة».



وتابع «لا أعرف عدد القتلى أو الموقوفين لكن القتال كان عنيفا».



وجاء رد طالبان بعد ساعات من هجوم دام استهدف صلاة كانت مقامة في مسجد عيد كاه من أجل والدة الناطق باسم طالبان التي توفيت الأسبوع الماضي.



وقال مسؤول في لجنة ثقافية حكومية طلب عدم كشف اسمه لوكالة فرانس برس إن خمسة أشخاص قتلوا وجرح 11، مضيفا ان الضحايا من المدنيين ومن طالبان.



وأوضح «أوقفنا أيضا ثلاثة اشخاص على صلة بالهجوم».