استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي أمس وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان.



وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، انه جرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، كما تم بحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها.



حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني د.مساعد بن محمد العيبان، فيما حضر من الجانب الفرنسي القائم بالأعمال بالإنابة لسفارة فرنسا لدى المملكة فيليب ريجيس، وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية الفرنسية.



وكان وزير الخارجية السعودي سمو الأمير فيصل بن فرحان ونظيره الفرنسي قد استعرضا أوجه العلاقات بين الرياض وباريس وسبل تعزيزها في شتى المجالات.



وفي وقت سابق استقبل وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل الجبير في مقر الوزارة بالرياض وزير الخارجية الفرنسي، حيث بحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها على الصعد كافة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.