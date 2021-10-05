أعلنت كل من الامارات وسلطنة عمان انتهاء الحالة المدارية «شاهين». وأكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الإماراتية جاهزية وتأهب جميع الفرق الوطنية والمحلية لمعالجة آثارها لضمان سلامة واستقرار المجتمع.



من جهته، أعلن المركز العماني للإنذار المبكر انتهاء التأثيرات المباشرة لـ«شاهين». وذكرت وكالة الأنباء العمانية أن خرائط التنبؤات أظهرت تلاشيه تدريجيا. بدورها، ذكرت هيئة الطيران المدني العمانية، أن أحدث البيانات تشير إلى انحسار العاصفة لكنها حذرت من احتمال هطول أمطار في مناطق متفرقة.



وذكر المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة في السلطنة على حسابه الرسمي بموقع تويتر، أنه سجل 7 وفيات جديدة جراء رياح عاتية وأمطار غزيرة مصاحبة للعاصفة «شاهين». وأودت العاصفة بحياة أربعة أمس الأول أحدهم طفل.



وقالت السلطات العمانية إنه لدى اجتياح عين الإعصار اليابسة أمس الأول كان مصحوبا برياح تتراوح سرعتها بين 120 و150 كيلومترا في الساعة وانه دفع بأمواج يصل ارتفاعها إلى 10 أمتار.



وكانت «الأنباء» قد نشرت الاثنين الماضي توقعات الخبير الفلكي عادل المرزوق برياح قوية تضرب منطقة بحر العرب وسلطنة عُمان وتتوغل داخل شبه الجزيرة العربية وتؤدي الى حالة من عدم الاستقرار.