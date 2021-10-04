عودة فيسبوك وواتساب للعمل من جديد بعد عطل استمر ساعات على مستوى العالم

لساعات.. استمرار تعطل فيسبوك وموقعي إنستغرام وواتساب التابعين له

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عودة تدريجية حول العالم لفيسبوك وانستغرام وواتساب إلى العمل، وذلك بعد توقف استمر لساعات.

هذا وقد أقرت في وقت سابق شركة "فيسبوك" بوجود عطل مفاجئ أصاب المنصات المملوكة لها، فيسبوك وإنستجرام وواتساب، مساء أمس الاثنين، متعهدة بسرعة حل المسألة.

وأوضحت المنصة في منشور: "نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا.. نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونعتذر عن أي إزعاج".



وأفادت تقارير إعلامية قبل ساعات بتعطل مواقع إلكترونية وشبكات تواصل اجتماعي عالمية في مناطق على مستوى العالم.