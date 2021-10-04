لأكثر من 5 ساعات.. استمرار تعطل فيسبوك وموقعي إنستغرام وواتساب التابعين له

أسهم تويتر تتراجع بواقع 6,44% بعد تعطل مواقع التواصل الاجتماعي

أسهم فيسبوك تتراجع بواقع 5,43% بعد تعطل خدمات الموقع مع إنستغرام وواتساب

160 مليون دولار خسائر فيسبوك في الساعة بسبب توقف خدماته

البيت الأبيض: مواقع التواصل بحاجة لإصلاحات وللسيطرة عليها بشكل أقوى

عطل في تويتر لدى بعض المستخدمين في السعودية (العربية)

أقرت شركة "فيسبوك" بوجود عطل مفاجئ أصاب المنصات المملوكة لها، فيسبوك وإنستجرام وواتساب، مساء اليوم الاثنين، متعهدة بسرعة حل المسألة.

وأوضحت المنصة في منشور: "نحن ندرك أن بعض الأشخاص يواجهون مشكلة في الوصول إلى تطبيقاتنا ومنتجاتنا.. نحن نعمل على إعادة الأمور إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن، ونعتذر عن أي إزعاج".



وأفادت تقارير إعلامية قبل ساعات بتعطل مواقع إلكترونية وشبكات تواصل اجتماعي عالمية في مناطق على مستوى العالم.