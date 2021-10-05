أجازت ادارة الغذاء والدواء الاميركية، الاستخدام الطارئ لمعدات فحص منزلي جديدة لاصابات فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19).

وقالت الادارة في بيان مساء امس الاثنين، ان هذا القرار يضمن توافر فحوصات معتمدة ودقيقة للاصابة بفيروس (كورونا) بما يلبي الاحتياجات الصحية ويوفر فرصة اكبر لاجراء الاختبار.

وتوقعت الادارة ان يضاعف استخدام معدات الفحص المنزلي من سرعة توافر نتائج الفحوص الخاصة بفيروس (كورونا) في الولايات المتحدة في الاسابيع القليلة المقبلة.

وأوضحت ان الجهات المصنعة لهذه المعدات تخطط لانتاج اكثر من 100 مليون فحص في الشهر بحلول نهاية العام الحالي فيما تخطط لرفع سقف الانتاج في فبراير المقبل ليبلغ 200 مليون فحص في الشهر.