أعلن جهاز مكافحة الفساد في ماليزيا إلقاء القبض على نائب رئيس الوزراء السابق أحمد زاهد حميدي، ليواجه تهما تتعلق بالفساد.

وذكرت صحيفة «ذا ستار» الماليزية على موقعها الإلكتروني امس أن السلطات الماليزية اعتقلت حميدي فور وصوله المقر الرئيسي لجهاز مكافحة الفساد في بوتراجايا، ومن المتوقع أن توجه له التهم في محكمة كوالالمبور.

ويأتي اعتقال حميدي بعد إجراء تحقيقات بشأن اتهامه بإساءة استخدام السلطة وخيانة الثقة وغسيل أموال تخص مؤسسة على صلة بأسرته.

ويرأس حميدي حزب منظمة اتحاد الملايو (أمنو) المعارض، وهو آخر شخص بارز يواجه اتهامات بالفساد بعد رئيس الوزراء السابق نجيب رزاق وزوجته، وذلك في أعقاب الإطاحة بهما في الانتخابات العامة التي جرت في مايو الماضي.