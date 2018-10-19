حررت قوات الجيش الوطني اليمني بإسناد من التحالف العربي لدعم الشرعية منطقتي تبيشعة وتبة صورة، بعد مواجهات عنيفة مع ميليشيا الحوثيين غرب تعز.

وأفاد مصدر عسكري بأن الحوثيين هاجموا مواقع الجيش اليمني في جبل الحرم ومطار تعز، وتم التصدي للهجوم، مما أسفر عن مقتل 8 من عناصر الميليشيات وإصابة 15 آخرين.

وأضاف المصدر أن قوات الجيش اليمني قامت بمطاردة عناصر الميليشيا الذين لاذوا بالفرار، بعد تحرير منطقتي تبيشعة وتبة صورة في جبهة مقبنة غرب المدينة.

وكانت قوات ألوية العمالقة التابعة للجيش اليمني وبإسناد من مقاتلات التحالف، قد صدت محاولة تسلل نفذتها ميليشيات الحوثي لاستعادة فتح خط صنعاء الحديدة.

وقال المركز الإعلامي لألوية العمالقة إن 70 حوثيا لقوا مصرعهم في اشتباكات عنيفة مع قوات ألوية العمالقة المسنودة من طيران التحالف التي شنت غارات عنيفة على الميليشيات، وكبدتهم خسائر فادحة في العتاد.