كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن الأمم المتحدة وقعت، مؤخرا، عقودا بملايين الدولارات لشراء معدات أمنية إسرائيلية لتأمين مقار المنظمة الدولية في أفريقيا.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرنوت» إن الخطوة جاءت في إطار «مناقصة طارئة لشراء أنظمة دفاع أمنية لمقار الأمم المتحدة».

وغالبا ما تصف إسرائيل الأمم المتحدة بأنها منظمة منحازة للفلسطينيين ومعادية لإسرائيل.

وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن المنظمة الدولية لجأت إلى ذلك عقب تدهور الأوضاع الأمنية والتي أثرت بشكل كبير على موظفي المساعدة الأمميين في عشرات المواقع بالقارة السمراء.

وأضافت أن المعدات الأمنية شملت أجهزة الاستشعار الدفاعية التي يمكنها اكتشاف أسلحة موجهة بدقة مثل الصواريخ وقذائف الهاون.

وكشفت الصحيفة كذلك أن 3 من بين 5 شركات تواصلت معها الأمم المتحدة كانت إسرائيلية.

وتابعت: «في نهاية المطاف، تم اختيار شركة (MER) الإسرائيلية، وبلغت قيمة الصفقة 8 ملايين دولار للسنوات الثلاث المقبلة، مع خيار خمس سنوات أخرى»، منوهة انه «علاوة على ذلك، فازت شركة تكنولوجيا معالجة المياه الإسرائيلية (ODIS) بعطاء للأمم المتحدة بقيمة 42 مليون دولار».

كما لفتت الصحيفة الاسرائيلية الى أنه في العام 2017، باعت الشركات الإسرائيلية ما قيمته 52 مليون دولار من المنتجات والخدمات إلى الأمم المتحدة.

وتأتي هذه الصفقات في وقت تحاول فيه إسرائيل التقرب من الدول الأفريقية لوقف دعمها للفلسطينيين في منظمات الأمم المتحدة.

ونقلت «يديعوت أحرنوت» عن مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة داني دانون قوله «توفر الديبلوماسية العديد من الفرص للنهوض بإسرائيل والصناعات الإسرائيلية»، مضيفا «هذا إنجاز آخر بالنسبة لإسرائيل في الأمم المتحدة، والذي سيجلب عشرات الملايين من الشيكلات إلى البلاد، مما يفتح مجالا أوسع للصناعة المحلية».

في غضون ذلك، وجهت كتائب عزالدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس رسالة تحذير إلى إسرائيل بشأن تهديداتها بشن هجوم جديد على قطاع غزة.

ونشرت «القسام» على موقعها الإلكتروني مقطع فيديو قصير تحت عنوان إلى «قادة العدو» في إشارة إلى المسؤولين الإسرائيليين، كتبت فيه باللغتين العربية والعبرية: «إياكم أن تخطئوا التقدير».

وتضمن الفيديو مقاطع لراجمة صواريخ محلية تحمل شعار القسام واثنين من عناصرها يجهزان إطلاق صواريخ محلية.

وكان مسؤولون إسرائيليون هددوا مؤخرا بتصعيد عسكري ضد قطاع غزة على خلفية احتجاجات مسيرات العودة المستمرة منذ 30 مارس الماضي.

في هذه الاثناء، هدمت آليات إسرائيلية عمارة سكنية، و7 منشآت فلسطينية، في مواقع متفرقة من الضفة الغربية بزعم البناء بدون ترخيص.

وقال شهود عيان إن قوة عسكرية إسرائيلية، داهمت حي الهاشمية في مدينة البيرة وسط الضفة الغربية، وشرعت بعملية هدم عمارة سكنية مكونة من 4 طوابق، للمواطن خميس مطرية بزعم انها شيدت بدون ترخيص.