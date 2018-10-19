أعلنت الرئاسة السودانية امس وفاة عبدالرحمن سوار الذهب، رئيس الحكومة الانتقالية في البلاد بين عامي 1985 الى 1986 التي تولت مقاليد الحكم عقب الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالحكم العسكري.

وذكرت الرئاسة في بيان أن «المشير عبدالرحمن محمد حسن سوار الذهب (...) لبى نداء ربه صباح امس بالمستشفى العسكري بالرياض» في السعودية.

وأكدت الرئاسة السودانية أن جثمان سوار الذهب سيدفن في المدينة المنورة بالسعودية دون أن تحدد تاريخا لمراسم الدفن.

والتحق سوار الذهب المولود عام 1935 بالقوات المسلحة السودانية كضابط عام 1955 وتدرج في صفوفها حتى تقلد منصبي رئيس هيئة الاركان ووزير الدفاع.

وعندما أطاحت الانتفاضة الشعبية السودانية في العام 1985 بحكومة جعفر نميري، أصبح سوار الذهب رئيسا للحكومة الانتقالية التي قادت البلاد لعام واحد وأجرت انتخابات عامة في عام 1986 فاز بها رئيس الوزراء آنذاك الصادق المهدي.

وعقب تسليم مقاليد الحكم، اتجه سوار الذهب نحو العمل الخيري في إطار منظمة الدعوة الاسلامية التي تأسست مطلع ثمانينيات القرن الماضي في السودان.