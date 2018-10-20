توجيه الاتهام لمرسل الطرود المشبوهة للرئيس الأميركي ووزير دفاعه

استنكر مستشار الأمن القومي للرئيس الكوري الجنوبي مون جونغ-إن، تصريحات الرئيس الأميركي، حول علاقات بلاده مع كوريا الشمالية. وأكد مون أن بلاده ليست بحاجة لموافقة واشنطن، حول رفع عقوباتها التي تفرضها على كوريا الشمالية، وذلك في رد على تصريحات للرئيس ترامب قال فيها: ليس بإمكانهم (كوريا الجنوبية) فعل أي شيء دون موافقتنا.

وقال مون إن كلمة «موافقة» خاطئة، كان عليه استخدام استشارة أو توافق بدلا منها.

وشدد على أن بلاده تتمتع بالسيادة والاستقلال وليست بحاجة لموافقة واشنطن لرفع عقوباتها عن كوريا الشمالية.

وفي الداخل الأميركي، تسبب ملف الهجرة غير المشروعة في تفجير صدام بين اثنين من كبار مساعدي الرئيس الأميركي دونالد ترامب خارج المكتب البيضاوي وسط تزايد الخلافات بشأن كيفية التعامل مع هذه القضية الشائكة.

وذكر مصدران لوكالة «رويترز» أن مشادة وقعت امس الاول بين كبير موظفي البيت الأبيض جون كيلي، وهو وزير سابق للأمن الداخلي، وبين مستشار ترامب للأمن القومي جون بولتون.

ووصف أحد المصدرين النقاش بأنه «تراشق حاد» خرج عن السيطرة وتطرق إلى أداء وزيرة الأمن الداخلي كيرستشن نيلسن، نائبة كيلي السابقة.

وقال مصدر آخر إنها «لم تكن مشكلة كبيرة».

وردا على سؤال عن الواقعة قال ترامب للصحافيين «لم أسمع بالأمر».

وذكر مسؤول كبير في البيت الأبيض أنه في وقت لاحق تبادلت نيلسن وبولتون حديثا وديا في مكتب بولتون واتفقا على أن الهدف هو حماية الحدود.بدورها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز في بيان «في خضم سعينا لحل مسألة الهجرة غير المشروعة، لا يتملكنا الغضب إزاء بعضنا بعضا، لكننا غاضبون بشدة من عدم مساعدة الديموقراطيين في الكونغرس في حل هذه الأزمة المتنامية».

وفي وقت سابق من العام الحالي ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن نيلسن كانت على وشك الاستقالة بعد أن انتقدها ترامب في اجتماع حكومي بسبب ما وصفه بإخفاقها في تأمين الحدود الأميركية.

من جهة اخرى، وجهت محكمة أميركية الاتهام لشخص كان قد ألقي القبض عليه للاشتباه في إرساله بعض الطرود التي تحتوي مواد مشبوهة للرئيس ترامب ووزير دفاعه جيمس ماتيس ومسؤولين كبار في الإدارة الأميركية.

وكانت السلطات الأميركية قد أوقفت في الرابع من أكتوبر الجاري المدعو ويليام كلايد ألين (39 عاما) في مدينة لوغان بولاية يوتا للاشتباه في ضلوعه في إرسال الطرود التي تحوي مادة «الريسين» السامة التي تلقتها مراكز بريدية تابعة للبيت الأبيض ووزارة الدفاع (الپنتاغون) بداية الشهر الجاري.

واتهمت وزارة العدل الأميركية في بيان لها المذكور بشراء 380 حبة خروع وهي المادة التي تنتج منها (الريسين) وأنه أرسل الطرود التي تحوي بعضا من تلك المادة إلى الرئيس ووزير الدفاع وقائد البحرية ومديرة الاستخبارات المركزية.

ويواجه ألين حال إدانته حكما قد يصل للسجن مدى الحياة للتهديد باستخدام مادة بيولوجية كما تصل عقوبة ارسال رسالة تحمل تهديدا للرئيس إلى السجن خمس سنوات وتهديد مسؤول او موظف في الولايات المتحدة تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات.

تحطم مروحية أميركية على متن حاملة طائرات ببحر الفلبين

عواصم - وكالات: أفاد الأسطول السابع للقوات البحرية الأميركية بتحطم مروحية من طراز «سيكورسكي MH-60 Seahawk» بعد سقوطها على سطح حاملة الطائرات «رونالد ريغان» في بحر الفلبين، وذلك بعد محاولة إقلاعها امس.

وجاء في بيان صدر عن الأسطول أن الحادث أدى إلى وقوع إصابات، دون ذكر عدد المتضررين، مؤكدا في الوقت ذاته أنه لا شيء يهدد حياتهم.