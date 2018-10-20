تقرر تأجيل تنظيم الانتخابات التشريعية في ولاية قندهار الجنوبية بعد هجوم نفذته حركة طالبان امس الأول على اجتماع أمني في مقر حاكم الولاية قتل خلاله قائد شرطة الولاية الجنرال عبدالرازق.

وقال المتحدث باسم الرئيس الأفغاني أشرف غني في بيان بعد اجتماع استثنائي لمجلس الأمن القومي إنه تقرر تأجيل الانتخابات التي كانت مقررة اليوم في الولاية لأسبوع، على أن تعلن لجنة الانتخابات المستقلة الموعد الجديد.

أشاع الهجوم الذي استهدف قائد قوة حلف الأطلسي في أفغانستان الجنرال الأميركي سكوت ميلر البلبلة في الجهود الجارية استعدادا لتنظيم الانتخابات التي كانت مقررة السبت.

ونجا ميلر من الهجوم الذي قتل فيه كذلك مدير جهاز الاستخبارات في قندهار وصحافي أفغاني.

ويتوقع أن يؤدي مقتل عبدالرازق إلى إخافة مزيد من الناخبين ومنعهم من التوجه إلى نحو 5 آلاف مركز اقتراع في البلاد رغم تعزيز الانتشار الأمني.

ويتنافس أكثر من 2500 مرشح على مقاعد مجلس النواب وعددها 249 مقعدا.

وقتل وجرح المئات في أعمال عنف خلال الحملة الانتخابية بينهم 10 مرشحين على الأقل.

وتعد الانتخابات اختبارا حاسما قبل سنة من الانتخابات الرئاسية ومحطة مهمة قبل اجتماع للأمم المتحدة في جنيف في نوفمبر المقبل، حيث تمارس ضغوط على أفغانستان للبرهنة على تحقيق تقدم في العملية الديموقراطية.