قال نائب الرئيس اليمني، الفريق علي محسن صالح، إن إيران تدعم وترعى مشروعا تخريبيا وإرهابيا عبر ميليشيات الحوثي.

ونقلت قناة «العربية الحدث» الإخبارية عن الفريق صالح تأكيده خلال لقائه محافظ صعدة هادي طرشان امس، عزم القيادة السياسية اليمنية وتحالف دعم الشرعية في اليمن، المضي قدما للقضاء على ميليشيات الحوثي، مشيدا بالتقدم الذي يحرزه الجيش الوطني اليمني في بلاده، على مختلف الجبهات بمحافظة صعدة بدعم قوات تحالف دعم الشرعية.

وشدد نائب الرئيس اليمني على ضرورة تكثيف الجهود لاستكمال عملية التحرير، وتقديم التضحيات حتى يتحقق النصر القريب ويطوي اليمنيون أياما عصيبة عاشوها خلال الانقلاب.

ميدانيا، جدد طيران التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن غاراته على مواقع وتجمعات تابعة لميليشيات الحوثي داخل مدينة الحديدة.

وشن التحالف غارتين جويتين على تجمعات للحوثيين جوار فندق الجزيرة العربية بمديرية الحالي، وغارتين بجوار منطقة 7 يوليو مستهدفة تجمعات وآليات عسكرية للميليشيات.

من جهة أخرى، أسقطت قوات اللواء 35 مدرع في محافظة تعز طائرة تجسس مسيرة تابعة لميليشيات الحوثي الانقلابية في منطقة الحجرية.

وبحسب قائد اللواء 35 مدرع، العميد عدنان الحمادي، فإن طائرة تجسس تابعة لميليشيات الحوثي كانت تحلق فوق سماء الحجرية وترصد مواقع اللواء في ريف المحافظة، حيث تم رصدها ومتابعتها ومن ثم إسقاطها في مديرية المواسط جنوبي تعز.