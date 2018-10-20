في تأكيد لما أعلنته وزارة الخارجية الأميركية قال الرئيس دونالد ترامب إن واشنطن لم تطلع على أي تسجيلات أو أشرطة في قضية الإعلامي المفقود جمال خاشقجي.

وكانت «الخارجية الأميركية» نفت في وقت سابق أمس تقارير إعلامية أفادت بأن الوزير مايك بومبيو، قد استمع أثناء زيارته الأخيرة لتركيا قبل يومين، إلى «ملفات صوتية سجلت أثناء مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي».

وأكد بومبيو أنه لم ير أي شريط يتعلق بقضية خاشقجي.

وفي الإطار نفسه، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، إن بلاده لم تقدم تسجيلات صوتية لأي طرف في قضية اختفاء خاشقجي. وأكد أوغلو أن أنقرة ستقدم نتائج التحقيقات في اختفاء خاشقجي للعالم بكل شفافية.