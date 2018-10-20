ثمنت جمهورية مصر العربية اليوم السبت، نتائج التحقيقات الأولية في قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي التي أصدرها النائب العام بالمملكة العربية السعودية، مؤكدة أن الإجراءات القضائية التي تقوم بها الحكومة السعودية ستحسم بالأدلة القاطعة حقائق ما جرى، وتقطع الطريق على أية محاولة لتسييس القضية بغرض استهداف المملكة العربية السعودية.



وقالت وزارة الخارجية، في بيان لها اليوم، إن هذه الخطوة تبرهن على حرص والتزام المملكة بالتوصل إلى حقيقة هذا الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة تجاه الأشخاص المتورطين فيه وهو الأمر الذي يؤكد التزام المملكة بمتابعة مسار التحقيقات بشكل شفاف وفي إطار من القانون بما يكفل الكشف عن الحقيقة كاملة.



وأشارت الخارجية إلى أن القرارات والإجراءات الحاسمة والشجاعة التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في هذا الشأن تتسق مع التوجه المعهود للعاهل السعودي نحو احترام مباديء القانون وتطبيق العدالة النافذة.



وقالت وزارة الخارجية -في بيانها إن جمهورية مصر العربية تتقدم بخالص التعازي لأسرة الصحفي جمال خاشقجي.