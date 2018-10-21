أدلى الناخبون الأفغان بأصواتهم أمس في انتخابات برلمانية هيمنت عليها مشاهد العنف والفوضى ومزاعم الفساد.

ووقعت عدة حوادث أمنية في يوم الانتخابات زادت على 30 واقعة مسجلة في عدة مناطق منها: مدينة قندوز شمال البلاد، وننكرهار في الشرق، وغور في الغرب. وأسفرت هذه الاعتداءات عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين ورجال الشرطة. وتركزت مخاوف بشأن الانتخابات بسبب مشاكل تقنية وتنظيمية شملت استخدام أجهزة التحقق من هوية الناخبين بالاستدلال البيولوجي وعدم فتح بعض مراكز الاقتراع في الموعد المحدد وضياع مواد متعلقة بالانتخابات تؤدي إلى طوابير انتظار طويلة.