نقلت «رويترز» عن «مسؤول سعودي مطلع على التحقيقات» أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان «لم يكن لديه علم بهذه العملية المحددة التي أسفرت عن موت خاشقجي».

وقال المسؤول الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه: «لم تصدر لهم أوامر بقتله أو حتى بالتحديد خطفه». وأضاف أن هناك أمرا دائما بإعادة المنتقدين إلى السعودية.

وتابع المسؤول إن «ولي العهد السعودي لم يكن لديه علم بهذه العملية المحددة ولم يأمر بالتأكيد بخطف أو قتل أحد».

وقال إن مكان جثة خاشقجي غير معروف.

كما نقلت الوكالة عن «شخص مطلع على التحقيقات السعودية» قوله «إن سائق القنصلية السعودية من بين من سلموا الجثة» لمتعاون محلي. ولكن لا توجد أي علامة على وجودها في القنصلية.