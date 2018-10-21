اليمن: المملكة وضعت نصب أعينها سلامة مواطنيها في الداخل والخارج

ثمنت الإمارات والبحرين ومصر والأردن وفلسطين امس، نتائج التحقيقات الأولية التي أعلنها النائب العام بالمملكة العربية السعودية في قضية الصحافي والمواطن السعودي جمال خاشقجي. وأشادت دولة الإمارات العربية المتحدة بتوجيهات وقرارات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بخصوص الحادث المؤسف والأليم الذي أودى بحياة المواطن السعودي خاشقجي.

وأثنى وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد في بيان أوردته وكالة انباء الامارات (وام) على ما أولاه خادم الحرمين الشريفين من اهتمام كبير وحرص بالغ على تحري الحقيقة في هذا الموضوع وهو ما تجسد في توجيهاته وقراراته بكل شفافية وعدل وبما يكفل المحاسبة القانونية العادلة.وقال الشيخ عبدالله بن زايد ان السعودية الشقيقة ممثلة بقيادتها كانت ولا تزال دولة المؤسسات التي تقوم على العدل والإنصاف.

وأضاف، ان القرارات والإجراءات الملكية السعودية التي اتخذت بعد التحقيق في هذه القضية تؤكد مجددا هذه القيم والمبادئ الراسخة بما يكفل تطبيق القانون والعدالة.

وعلى صعيد متصل، أعربت مملكة البحرين عن إشادتها باهتمام خادم الحرمين الشريفين لأجل إرساء العدل والإنصاف وكشف الحقائق بكل نزاهة وموضوعية بشأن قضية خاشقجي. وقالت الخارجية البحرينية في بيان صحافي إن المملكة العربية السعودية كانت وستبقى دولة العدالة والقيم والمبادئ التي تكفل تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وأوضحت ان المملكة بما لها من مكانة إقليمية ودولية عالية وما لديها من مقومات كبيرة وما لها من إسهامات نبيلة ستظل أساس الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وشددت على موقف البحرين المتضامن مع المملكة العربية السعودية في كل ما تتخذه من مواقف وإجراءات، مؤكدة رفضها التام لكل ما يمس أمنها وسيادتها واستقرارها.

ومن جانبها، قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان: «هذه الخطوة انما تبرهن على حرص والتزام المملكة بالتوصل الى حقيقة هذا الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة تجاه الأشخاص المتورطين فيه». وأكدت أن هذا الأمر «يؤكد التزام المملكة بمتابعة مسار التحقيقات بشكل شفاف وفي إطار من القانون بما يكفل الكشف عن الحقيقة كاملة».

وأشارت الى ان مصر ترى أن القرارات والإجراءات «الحاسمة والشجاعة» التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين بهذا الشأن انما تتسق مع التوجه المعهود له نحو احترام مبادئ القانون وتطبيق العدالة النافذة.

وأعرب البيان عن ثقة مصر في أن الإجراءات القضائية التي تقوم بها السعودية «ستحسم بالأدلة القاطعة حقائق ما جرى وتقطع الطريق على اي محاولة لتسييس القضية بغرض استهداف المملكة العربية السعودية» فيما قدم البيان خالص التعازي لأسرة خاشقجي.

من جانبه، أكد الاردن أهمية الخطوات التي اتخذتها الرياض فيما يتعلق بالتحقيقات في قضية الصحافي جمال خاشقجي. وقالت الحكومة الأردنية في بيان رسمي بثته وكالة الأنباء الرسمية «بترا» امس، إن الإجراءات التي اتخذتها المملكة العربية السعودية الشقيقة ضرورية في استجلاء الحقيقة الكاملة حول ملابسات هذه القضية، وإحقاق العدالة الناجزة ومحاسبة المتورطين فيها.

وبدورها، أكدت فلسطين ان المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ستبقى دولة العدالة والقيم والمبادئ. ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» امس: «أشادت دولة فلسطين بالقرارات التي اتخذها خادم الحرمين الشريفين، لتأكيد إرساء العدل والإنصاف والحقائق والقانون».

من جانبه، أشاد اليمن امس، بقرارات خادم الحرمين الشريفين فيما يتعلق بالقضية واعتبرت الحكومة اليمنية، أن ما توصلت إليه النيابة في المملكة وإحالة المتسببين في وفاة خاشقجي للمحاسبة، ينم عن المتابعة المستمرة والجادة من المؤسسات السعودية، التي وضعت نصب أعينها سلامة مواطنيها في الداخل والخارج، وحرصها على إطلاع الرأي العام على حقيقة الحادث في بيان نقلته وكالة الأنباء الحكومية سبأ.