اعتبر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن التفسير الذي صدر، عن المملكة العربية السعودية بشأن ما حدث للصحافي السعودي جمال خاشقجي ذو مصداقية، وموثوق به. وأكد في الوقت عينه أنه من المبكر الحديث عن أي استنتاجات. وقال: «أثق في تفسير السعودية بشأن خاشقجي، ولا أعتقد أن القيادة السعودية كذبت علي».

وأضاف خلال مؤتمر صحافي من أريزونا فجر أمس، أن الإعلان عن تلك التحقيقات «خطوة أولى جيدة وخطوة كبيرة»، بحسب تعبيره.

كما أشاد بالسرعة التي صدرت فيها نتائج التحقيق الأولية.

وأعاد التشديد على العلاقات القوية مع السعودية، مذكرا بأنها حليف قوي للولايات المتحدة.

وقال ترامب: أحتاج للإبقاء على السعودية كقوة في مواجهة إيران، ولتحقيق توازن معها.