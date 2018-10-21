قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إن الديموقراطيين «مختلون» وإن أي شخص يصوت للديموقراطيين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس في نوفمبر المقبل من المؤكد أنه «مجنون».

جاء ذلك فيما كان ترامب يتحدث في تجمع حاشد تحت عنوان «اجعلوا أميركا عظمى مرة أخرى» في ميسا، بأريزونا، امس الأول، حيث ألقى خطابا انتخابيا لدعم الطيارة المقاتلة السابقة مارثا ماكسيلي مرشحة الجمهوريين لمجلس الشيوخ.

وتعد ولاية أريزونا واحدة من عدة ولايات حاسمة في هذه الانتخابات.

في غضون ذلك، وصفت وزارة الخارجية الروسية الاتهامات الأميركية ضد مواطنة روسية بالتدخل في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي بأنها «محاولة سخيفة لتحويل الاهتمام» ووسيلة لتحريض الناخبين قبل الانتخابات.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف، في بيان امس إن «واشنطن تلفق ذريعة لفرض عقوبات سيئة السمعة مرة أخرى ضد بلادنا».

جاء ذلك بعد أن وجه ممثل ادعاء بولاية فرجينيا اتهامات ضد المواطنة الروسية، الينا خوسياينوفا، التي يتم اتهامها بالعمل مع يفجيني بريجوزين، وهو رجل أعمال ثري وحليف الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للتدخل في انتخابات عدة.

وتردد أن خوسياينوفا عملت على تمويل حملات على وسائل التواصل الاجتماعي، تهدف إلى زرع مشاعر عدم الثقة في المرشحين وعرقلة عمل الهيئات الاتحادية.

وذكر ريابكوف أنه ليس هناك دليل على تورط خوسياينوفا.