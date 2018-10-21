ذكرت مصادر فلسطينية ان قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت امس، مدير المخابرات الفلسطينية بالقدس العقيد جهاد الفقيه.

وذكرت المصادر ان الفقيه اعتقل من داخل سيارته أثناء توجهه إلى عمله قرب بلدة الجديرة شمال غرب القدس المحتلة، ونقلته إلى مركز التحقيق في المسكوبية.

وقال مصدر أمني فلسطيني «إن اعتقال سلطات الاحتلال العقيد في جهاز المخابرات العامة الفلسطينية جهاد الفقيه، وأبناء الأجهزة الأمنية والكادر الوطني وجميع أبناء شعبنا، وخصوصا في عاصمتنا قدس الأقداس، تأتي استمرارا للحملة المسعورة للاحتلال في القدس والخان الأحمر وجميع الأرض الفلسطينية».

وأضاف، ان هذه الحملة تتزامن مع حملة التشهير والتشويه التي يمارسها أعوان الاحتلال وعصابته ضد الرموز الوطنية وأجهزة الأمن الفلسطينية، لضرب روح الصمود بهدف تمرير مشاريعهم المشبوهة في تهويد القدس وتسريب عقاراته وأراضيه من قبل أفراد مشبوهين.

وذكرت مصادر فلسطينية ايضا ان الاحتلال اعتقل محافظ القدس في السلطة الفلسطينية عدنان غيث.