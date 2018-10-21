اقتسم فريقا مان سيتي وليفربول صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد أن حقق كلاهما الفوز أمس في المرحلة التاسعة للمسابقة.

واكتسح سيتي ضيفه بيرنلي 5-0 وفاز ليفربول على مضيفه هيديرسفيلد 1-0. واقتنص تشلسي تعادلا مثيرا من ضيفه مان يونايتد 2-2.

على ستاد الاتحاد صعد مان سيتي إلى الصدارة برصيد 23 نقطة بفارق الأهداف عن ليفربول الوصيف وبفارق نقطتين عن تشلسي صاحب المركز الثالث وتوتنهام صاحب المركز الرابع.

وافتتـــح الأرجنتينـــي سيرخيو اغويرو التسجيل لسيتي في الدقيقة 16 ثم أضاف البرتغالي برناردو سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 54 وتبعه البرازيلي فيرناندينيو لويس روزا بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 56 قبل أن يسجل الجزائري رياض محرز الهدف الرابع في الدقيقة 83 وتكفل الألماني ليروي ساني بالهدف الخامس في الدقيقة الأخيرة.

وعلى ملعب جالفارم سجل النجم المصري محمد صلاح هدف الفوز لليفربول في الدقيقة 23.

تقدم محمد صلاح بهدف لليفربول في الدقيقة 23 بعدما تلقى تمريرة متقنة من شيردان شاكيري داخل منطقة الجزاء ليسدد من لمسة واحدة بقدمه اليمنى في الشباك.

وعلى ملعب ستامفورد بريدج، افتتح أنتونيو روديغر التسجيل لتشلسي في الدقيقة 21، ثم قلب مان يونايتد موازين المباراة لصالحه بهدفين سجلهما أنتوني مارتيال في الدقيقتين 55 و73، قبل أن ينجو تشلسي من الهزيمة بهدف التعادل 2-2 إذ سجله روس باركلي في الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 21 نقطة في المركز الثالث كما رفع مان يونايتد رصيده إلى 14 نقطة في المركز التاسع حيث إنه التعادل الثاني له في الموسم مقابل أربعة انتصارات وثلاث هزائم. وعلى ستاد لندن الأولمبي سجل الأرجنتيني ايريك لاميلا هدف الفوز لتوتنهام في شباك ويستهام في الدقيقة.44 الفوز رفع رصيد توتنهام إلى 21 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد ويستهام عند سبع نقاط في المركز الخامس عشر.

وفي باقي المباريات فاز برايتون على مضيفه نيوكاسل 1-0، كما تغلب كارديف سيتي على ضيفه فولهام 4-2، وواتفورد على مضيفه وولفرهامبتون 2-0، وتعادل بورنموث مع ساوثهامبتون سلبيا.