نفت تركيا امس، صحة تقرير إخباري يوناني أفاد بأن أنقرة أعاقت مؤقتا عبور طائرة تقل وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس عبر الأجواء التركية.



وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان، إن «التقارير التي تفيد بأن الوزير دندياس ظل ينتظر قبل دخول مجالنا الجوي متعمدة ولا تعكس الواقع».



وذكرت محطة «إي آر تي» الحكومية اليونانية امس، أن الطائرة اضطرت للتحليق بصورة دائرية لمدة 20 دقيقة فوق العراق وتركيا، قبل أن تحصل على تصريح بالتحليق عبر المجال الجوي التركي.



وأشار التقرير إلى أنه لم يسمح للطيار بمواصلة الرحلة إلى أثينا إلا بعد الإبلاغ بأن الوقود بدأ ينفد.



ووصفت وسائل إعلام محلية ومصادر بوزارة الداخلية اليونانية الحادثة بـ«التنمر» على أثينا من جانب أنقرة.



وقالت أنقرة إن الطائرة لم تبلغ السلطات التركية بمسار الرحلة عبر المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية (يوروكنترول). وأضافت أنه تم إصدار الإذن «بسرعة» بعد تأكيد المسار مع السلطات العراقية.



وقالت السلطات التركية، في بيان، إن مشاركة مسار الرحلة «أمر حتمي لضمان سلامة وزير الخارجية اليوناني».