شاركت الملكة إليزابيث الثانية في أول لقاء عام لها خارج مقر إقامتها منذ بدء تفشي فيروس كورونا، ضمن إجراءات احترازية مشددة منها فحص الأشخاص الـ48 الذين التقيتهم خلال تفقدها مختبر بورتون تاون العسكري في جنوب غرب إنجلترا. وقد أطلت الملكة أمام المصورين من دون كمامة. وهذه المرة الأولى التي تغادر فيها الملكة مقرها الملكي منذ تطبيق تدابير الحجر في مارس



الفائت. والتقت الملكة التي تجاوزت الرابعة والتسعين من العمر برفقة حفيدها الأمير ويليام، باحثين يعملون على فيروس كورونا وعلماء تمكنوا من تحديد المادة التي سمم بها الجاسوس المزدوج سيرغي سكريبــال في سالزبوري في مارس 2017.