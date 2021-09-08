القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن



أصدرت الامانة العامة لمجلس النواب نداء عاجلا امس الى جميع العاملين بالامانة لتسجيل اسمائهم على الموقع الرسمي لوزارة الصحة لطلب الحصول على التطعيم بلقاح كورونا والحصول على رقم التسجيل المكون من 20 رقما.



وقالت الامانة العامة في بيانها ان آخر موعد للتسجيل على موقع وزارة الصحة هو اليوم 8 سبتمبر وقررت الامانة العامة منح نفس الفرصة الزمنية للتسجيل لاصحاب المعاشات من الموظفين والعاملين بالبرلمان.



واعلن البيان انه تقرر تخصيص يومي الاحد والاثنين القادمين للتطعيم وإلزام العاملين بالتوقيع على اقرار تلقي اللقاح.



واضافت ان التطعيم سيتم في بهو مجلس الشيوخ على مدى يومي الاحد 12 والاثنين 13 سبتمبر الجاري القادمين والزمت العاملين تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي مع استمارة تلقي اللقاح وارفاق صورة من بطاقة الرقم القومي.



وتقرر التطعيم يوم الاحد لأصحاب الدرجات الوظيفية من درجة وكيل اول الوزارة وحتى الدرجة الثانية فقط، فيما يخصص يوم الاثنين لتطعيم اصحاب الدرجة الثالثة وما دونها.



وتقرر ان يتم التطعيم بواسطة فريق طبي من وزارة الصحة اضافة الى الاطباء بالقطاع الطبي بالبرلمان ويبدأ التطعيم اعتبارا من التاسعة صباح وحتى الثالثة بعد الظهر من نفس اليوم.



واعلن البيان استثناء اصحاب المعاشات من نظام الترتيب الوظيفي للحضور للتطعيم ويمكن لهم الحضور لتلقي اللقاح في اي من اليومين الاحد او الاثنين ويحصل اصحاب المعاشات على شهادة تثبت التطعيم.