القاهرة - ناهد إمام



أعلنت د.هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إصدار شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا والتي تحمل رمز الاستجابة السريع (QR Code) مجانا لجميع الطلاب والعاملين بالجامعات المصرية استجابة لرغبة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.



ودعت وزيرة الصحة والسكان الطلاب والعاملين بالجامعات الحكومية والخاصة لتلقي لقاح فيروس كورونا قبل بدء العام الدراسي الجديد لضمان انتظام العملية التعليمية وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبما يتماشى مع خطة الدولة للتعايش الآمن مع فيروس كورونا.



جاء ذلك خلال تفقد د.هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ود.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، يرافقهما د.محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، امس، نقاط التطعيم بجامعة القاهرة لمتابعة سير عملية تلقي الطلاب والعاملين بالجامعة لقاح فيروس كورونا، في إطار خطة الدولة لتطعيم الفئات المستهدفة بوزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والتربية والتعليم والتعليم الفني. وأوضح د.خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة تفقدت النقاط المخصصة لتطعيم الطلاب والعاملين بجامعة القاهرة، حيث اطمأنت على توفير كل اللوجيستيات اللازمة لعملية التطعيم، وتوافر كميات من اللقاحات التي تقوم وزارة الصحة والسكان بإمدادها للجامعات المصرية باستمرار، كما تابعت الوزيرة سير تلقي عملية التطعيم داخل النقاط بداية من استقبال الطلاب بمنظومة التسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الصحة لتلقي اللقاحات للتأكد من تسجيلهم سابقا أو القيام بالتسجيل لهم أثناء تواجدهم بالجامعة، ثم حصولهم على الموافقة المستنيرة للتطعيم، وأخيرا تلقي التطعيم من خلال فريق طبي متخصص.



وأضاف مجاهد أن الوزيرة وجهت بإتاحة التسجيل لطلاب الجامعات الوافدين من الخارج بالكليات المختلفة من خلال تخصيص «خانة» على الموقع الإلكتروني لتلقي لقاح فيروس كورونا، وإتاحة التسجيل لهم برقم جواز السفر تيسيرا عليهم.